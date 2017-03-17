Закрылся последний полигон для львовского мусора

Львову больше некуда вывозить твердые бытовые отходы. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

По его словам, последний полигон, который принимал львовский мусор, находился в Покровске в Донецкой области (подконтрольной Киеву части). «Сегодня утром позвонил владелец и сказал, что вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны государственных структур», — написал Садовый. Он отметил, что из-за сложившейся ситуации мэрия созвала комиссию по чрезвычайным ситуациям.

16 марта глава полиции Донецкой области (подконтрольной Киеву части) Вячеслав Аброськин написал в Facebook, что ночью в Донбассе задержали пять грузовиков, которые незаконно вывозили мусор из Львова. «Грузовики с львовским мусором задержали в Покровске. Видимо, ближе ничего не нашли, чем везти мусор за 1200 километров», — подчеркнул он.

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В январе 2016-го Садовый заявил, что из-за проблем с вывозом мусора город стоит на пороге экологической катастрофы, которая будет иметь последствия для всей Восточной Европы. «Если будет потепление, то могут быть катастрофические последствия», — заявил градоначальник.

Раньше мусор Львова отправляли на крупнейшую свалку Украины в селе Великие Грибовичи. Она занимает площадь 26 гектаров, высота мусора достигала 60 метров. В конце мая 2016-го здесь произошел пожар, возгорание тушили 12 дней, погибли трое пожарных и один сотрудник коммунальной службы. После этого власти пытались договориться с другими регионами о приеме отходов, однако жители Киева, Черновцов, Николаева и Днепропетровска выступили против, организовав акции протеста.