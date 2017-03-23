«Мэра Львова» накрыли крышкой мусорного бака

У здания Львовского городского совета активисты устроили акцию протеста из-за проблем с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает местный портал «Дивись.info».

По информации издания, на «мусорную» тему митингующие разыграли театральное представление. Согласно сюжету, на мужчину в маске с лицом мэра Львова Андрея Садового напали люди в сделанных из отходов костюмах — схватив градоначальника, они засунули его в мусорный бак и накрыли крышкой.

Затем к горсовету подъехал мотоцикл с заполненным отходами прицепом. Водитель, лицо которого также скрывала маска с изображением главы Львова, ездил кругами по главной площади города.

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22 марта Садовой предложил создать мусорный полигон в Чернобыле. По его словам, аналогичные львовским проблемы могут возникнуть в любом регионе. «У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон для всей страны», — заявил глава городской администрации.

Пятью днями раньше Садовой сообщил, что городу больше некуда вывозить твердые бытовые отходы. Он отметил, что принимать львовский мусор отказалась последняя в стране свалка, расположенная в 1200 километрах от города, в Донецкой области.

В конце мая 2016 года мусорный полигон под Львовом закрыли из-за произошедших здесь пожаров. В связи с этим у города начались проблемы с утилизацией отходов, в приеме которых городу поочередно отказали разные области Украины. В результате львовский мусор стали нелегально развозить по всей стране.