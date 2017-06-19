Депутат Рады объявил голодовку в знак протеста против «прихода во Львов врага»

Депутат Верховной Рады, председатель парламентской фракции «Самопомощи» Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против «издевательства надо Львовом». Политик возмущен мусорным коллапсом в городе. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает украинское издание «Вести».

Объявив о своем решении, Березюк покинул здание Рады и переместился к зданию администрации президента Украины. «Год назад во Львов пришел враг, который в течение года цинично лжет на каждом шагу, издевается не только над руководителем города или политической силой, издевается над людьми, которые там живут», — цитирует издание парламентария.

Березюк не называет конкретных имен. Однако, вероятно, речь идет о премьер-министре страны Владимире Гройсмане, который последовательно в резкой форме критикует мэра Львова Андрея Садового за ситуацию с вывозом мусора. Садовый является политическим лидером партии «Самопомощь».

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В ночь на 9 июня львовяне вынесли на проезжую часть мешки с мусором и тем самым заблокировали движение автотранспорта на нескольких магистралях. Из-за мусорной преграды движение автотранспорта прекратилось по Городоцкой улице — участники акции перенесли на мостовую пакеты с отходами с близлежащих контейнерных площадок. Коммунальным службам удалось убрать с дороги мусор лишь к утру. В соцсетях жители города пригрозили и дальше практиковать подобные акции, если проблему с мусором не решат.

В мае стало известно, что во Львове наблюдается нашествие крыс, которых горожане все чаще замечают на переполненных мусорных свалках.

Львовские власти больше года не могут решить проблему с вывозом скопившегося мусора из города. 21 мая образовавшиеся из-за ливня потоки воды вынесли на улицы горы отходов. В марте Садовый признал, что коммунальным службам больше некуда вывозить бытовые отходы.