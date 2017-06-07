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В Закарпатье местные жители «обезвредили» грузовик со львовским мусором

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В Иршавском районе Закарпатской области на полевой дороге между селами Ольховка и Сельцо местные жители остановили грузовик со львовским мусором. Об этом сообщается на сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

«Фура свернула с трассы на боковую дорогу, очевидно, чтобы незаметно сбросить мусор в поле. Но, поскольку поля заняты теплицами, оказалось, что выгрузить мусор негде», — говорится в сообщении. Когда автомобиль пытался вернуться на трассу, чтобы найти другое место для разгрузки, его задержали местные жители.

Прибывшим на место полицейским водитель показал договор, согласно которому он должен был доставить отходы в Тячевский район для утилизации. Объяснить, каким образом фургон оказался в Иршавском районе, шофер не смог.

«Я дал поручение отправить фуру с мусором под сопровождением полиции назад в Львовскую область. И провести служебное расследование, как она могла заехать в Закарпатье через пост в Нижних Воротах, где несут службу работники правоохранительных и контролирующих органов», — написал Москаль. По его словам, львовские власти неоднократно обращались к нему с просьбой принять мусор, однако он всякий раз отвечал отказом «из-за того, что свой мусор некуда девать».

25 мая сообщалось, что во Львове наблюдается настоящее нашествие крыс, которых горожане все чаще замечают на переполненных мусорных площадках.

Львовские власти больше года не могут решить проблему с вывозом скопившегося мусора из города. 21 мая образовавшиеся из-за ливня потоки воды вынесли на улицы горы отходов.

В марте мэр Львова Андрей Садовой признал, что коммунальным службам больше некуда вывозить отходы.

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