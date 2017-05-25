Украинские СМИ рассказали о заполонивших Львов крысах

Львов подвергается нашествию крыс, которых горожане замечают на завалах отходов. «Львовский портал» в четверг, 25 мая, заявляет, что эти грызуны захватывают власть в городе.

По информации издания, местные жители все чаще замечают крыс на переполненных мусорных площадках. Вместе с тем, как утверждает главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко, «пока не наблюдается ни повышение уровня заболеваемости, ни обращений людей после укусов крысами». «Поэтому сейчас ситуация является контролируемой», — цитирует санитарного врача «Львовской портал».

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Власти Львова не могут решить проблему с вывозом скопившегося мусора из города. 21 мая образовавшиеся из-за ливня потоки воды вынесли на улицы горы отходов.

Тремя днями ранее жители города в знак протеста против неспособности властей решить эту проблему заложили мусором вход в фирменный магазин Roshen (корпорация Roshen принадлежит президенту страны Петру Порошенко).

В марте мэр Львова Андрей Садовой признал, что коммунальным службам больше некуда вывозить отходы. Он рассказал, что принимать львовский мусор отказалась последняя в стране свалка, расположенная в 1200 километрах от города, в Донецкой области.