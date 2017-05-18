Во Львове вход в магазин Roshen заложили мусором

Во Львове неизвестные заложили мусором вход в фирменный магазин Roshen и оставили плакаты с требованием вернуть запрещенные в стране российские социальные сети. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает ZAXID.NET.

По информации издания, инцидент произошел вечером 17 мая на улице Владимира Великого. Рядом с мусорными мешками активисты оставили плакаты с надписями «Верни ВК (социальная сеть "ВКонтакте" — прим. «Ленты.ру»)» и «Убери мусор».

По словам дежурного менеджера магазина, работники торговой точки самостоятельно убрали мусор и в полицию не обращались. Пресс-служба Roshen комментировать происшествие не стала.

Ранее в четверг стало известно, что украинский юрист «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев подал иск к президенту Украины Петру Порошенко об отмене его указа, предписывающего закрыть доступ пользователей к российским социальным сетям.

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16 мая Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны. Согласно документу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

В марте мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что городу больше некуда вывозить отходы. Он отметил, что принимать львовский мусор отказалась последняя в стране свалка, расположенная в 1200 километрах от города, в Донецкой области.

Корпорация Roshen основана Порошенко. После безуспешных попыток продать холдинг в начале 2016-го украинский лидер передал принадлежащие ему акции в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят ряд расположенных на Украине кондитерских и пищевых предприятий, а также Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).