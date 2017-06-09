Жители Львова пригрозили по ночам устраивать мусорные баррикады

Ночью 9 июня жители Львова вынесли на проезжую часть мешки с мусором и тем самым заблокировали движение автотранспорта на нескольких магистралях. Об этом пятницу, 9 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, из-за мусорной преграды движение автотранспорта прекратилось по Городоцкой улице — участники акции перенесли на мостовую пакеты с отходами с близлежащих контейнерных площадок. Коммунальным службам удалось убрать с дороги мусор лишь к утру.

Кроме того, минувшей ночью транспортное движение останавливалось на улицах Владимира Великого и Троллейбусной. Здесь также были возведены мусорные баррикады, которые венчали плакаты с требованием вывезти накопившиеся за несколько недель отходы.

По информации агентства, в социальных сетях появились записи горожан, анонсирующие перекрытие движения по улицам Владимира Великого, Рубчака, Троллейбусной и Научной в ночь на 10 июня.

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7 июня в Иршавском районе Закарпатской области на полевой дороге между селами Ольховка и Сельцо местные жители остановили грузовик со львовским мусором. «Я дал поручение отправить фуру с мусором под сопровождением полиции назад во Львовскую область», — написал на своем сайте губернатор Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

В конце мая сообщалось, что во Львове наблюдается настоящее нашествие крыс, которых горожане все чаще замечают на переполненных мусорных свалках.

Львовские власти больше года не могут решить проблему с вывозом скопившегося мусора из города. 21 мая образовавшиеся из-за ливня потоки воды вынесли на улицы горы отходов.В марте мэр Львова Андрей Садовой признал, что коммунальным службам больше некуда вывозить отходы.