Мэр Львова задумался об эвакуации детей из-за мусорного коллапса в городе

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за скопившегося на улицах мусора в ближайшее время из города могут эвакуировать детей. Его заявление цитирует агентство «Укринформ».

«Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны рассматривать возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря, в другие страны», — сказал градоначальник, добавив, что данные об опасности вспышки в городе инфекционных заболеваний будут направлены в международные организации и посольства.

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В ночь на 9 июня жители Львова заблокировали движение на автомагистралях города мешками с мусором. Коммунальным службам удалось убрать их с дороги лишь к утру. Горожане пригрозили и дальше практиковать подобные акции, если проблему с мусором не решат.

В конце мая сообщалось, что во Львове наблюдается нашествие крыс, которых горожане все чаще замечают на переполненных мусорных свалках.

Львовские власти больше года не могут решить проблему с вывозом скопившегося мусора из города. 21 мая образовавшиеся из-за ливня потоки воды вынесли на улицы горы отходов. В марте Андрей Садовой признал, что коммунальным службам больше некуда вывозить отходы.