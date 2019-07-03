В СПЧ предложили обратиться в ОБСЕ по делу Вышинского

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил РИА Новости о намерении предложить СПЧ повторно обратиться в ОБСЕ по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, необходимо направить письма представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на «этот постыдный спектакль, который учинили на Украине».

Брод выразил уверенность, что суд объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля потому, что у прокуроров просто нет повода для обвинения. «Все дело сфабриковано, и основания для возбуждения дела не выдерживают никакой правовой критики», — добавил правозащитник.

Член СПЧ пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко в части недружественной антироссийской политики, в том числе и в отношении журналистов.

3 июля в Киеве прошло заседание по делу Вышинского. Суд объявил перерыв до 15 июля, так как прокуроры не были готовы к заседанию.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, а позднее арестован. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает его в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Во время одного из заседаний руководитель РИА Новости Украина обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

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