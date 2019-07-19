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На Украине выступили против обмена моряков

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Украинские моряки в Лефортовском суде

МИД Украины считает, что вопрос обмена задержанных в России украинских моряков не должен подниматься. Об этом заявила замглавы ведомства Елена Зеркаль в интервью изданию ZN.UA.

По ее словам, «моряки должны просто вернуться на Украину». Называть обменом способ их возвращения, который пытается использовать украинский МИД, она считает «априори неправильным». Так она отреагировала на предложение украинского обмудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, назвав его «шпионским форматом». «На мост вывели и обменяли. Но на него накладывается и юридический аспект: если обмен, то когда?» — отметила Зеркаль.

Она считает, что если Киев будет дожидаться приговора российского суда, то моряки пробудут в СИЗО еще год-полтора. По ее мнению, обмены и прочие «параллельные треки» способны только помешать в возвращении моряков.

В то же время Зеркаль подчеркнула, что готова использовать любые инструменты, которые вернут моряков домой. Также она признала, что шансов на возвращение украинцев домой до парламентских выборов 21 июля очень мало.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран. До этого руководитель Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев планируют обменять определенное число удерживаемых лиц в течение месяца.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

На прошедшем 17 июля заседании Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест задержанным украинцам до 24 октября.

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