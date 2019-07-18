Европа потребовала от России отпустить всех украинцев

Европейский парламент призвал Россию отпустить всех «незаконно арестованных украинцев». Об этом говорится в соответствующей резолюции, которую приняли в четверг, 18 июля. За документ проголосовали 458 парламентариев, против высказались 80, еще 89 воздержались.

Депутаты указали, что Москва должна «безоговорочно и без дальнейших задержек освободить всех граждан Украины, незаконно и произвольно задержанных как в России, так и на временно оккупированных украинских территориях». Среди них назвали украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, а также представителей крымско-татарской общины, которые проводили пикеты на Красной площади.

Кроме того, в резолюции прописано требование к российским властям «прекратить все формы преследования в отношении всех активистов-экологов и правозащитников». Им необходимо позволить выполнять свою работу без какого-либо вмешательства, указали депутаты.

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Европарламент также принял еще две резолюции. В них говорится, что правительство Гонконга должно отозвать закон об экстрадиции в материковый Китай, а власти США обязаны прекратить разделять семьи мигрантов на границе и обеспечить их водой, едой и жильем.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва отмечает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России. 17 июля Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест задержанных украинцев до 24 октября.

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