Россия допустила возможность вернуть Украине моряков

Россия допускает возвращение на Украину моряков, задержанных при попытке незаконного пересечения границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до решения суда по их делу. Об этом заявила на брифинге 4 июля представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, в российском законодательстве существуют механизмы, которые позволяют освободить украинцев «не от ответственности, а из-под стражи». Эти инструменты предусматривают письменные гарантии украинской стороны для каждого из моряков, но не освобождают от участия в досудебных заседаниях и судебном процессе. «Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было», — сказала дипломат.

В то же время от Киева Москва «получила официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе», отметила Захарова. Она добавила, что после 26 июня иных предложений или заявлений от украинской стороны не поступало.

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О том, что Россия сделала предложение по условиям освобождения задержанных украинских моряков, сообщалось 1 июля. Позднее в Офисе президента Украины указали, что предложенный вариант решения проблемы не является приемлемым.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопрос освобождения украинских моряков будет решен спокойно в рабочем режиме. По его словам, Генштаб украинской армии подтвердил, что инцидент был провокацией, организованной бывшим президентом страны Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину; аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва полагает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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