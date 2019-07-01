На Украине отвергли предложения России по задержанным морякам

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что предложенный Россией в направленной Киеву ноте вариант решения проблемы с украинскими моряками не является приемлемым. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом Богдан считает, что компромисс в этом вопросе может быть достигнут таким образом, что украинские интересы не пострадают. По его словам, «Крым — это Украина», и Киев не готов обсуждать другие взгляды на юрисдикцию полуострова.

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Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Киев может изменить свой ответ на российскую ноту, несмотря на то, что Москва изначально сразу получила на нее негативный ответ. Это заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за его ответ на российскую ноту.

27 июня Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Украинский лидер сообщил, что о внешнеполитических шагах Киева он узнает из интернета.

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Сам Климкин в ответ заявил, что его ведомству не требуется дополнительное согласование таких нот, поскольку именно МИД уполномочен вести это дело и другие. Позже он обнародовал текст обеих нот, выразив мнение, что его ответ на российскую ноту является единственно возможным.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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