Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в вверенной ему сфере, считаю необходимым поднять вопрос об осуществлении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого прошу проинформировать», — говорится в письме главы государства.

Ранее 1 июля сообщалось, что Климкин не полетит в Канаду на международную конференцию по поддержке реформ в Украине. Правительственную делегацию страны возглавит первый вице-премьер Степан Кубив.

27 июня Владимир Зеленский заявил, что глава МИД не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам президента, он получает информацию о «международных шагах» Украины из интернета.

Климкин в ответ на это объяснил, что МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом отвечать на российскую ноту: «Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу».

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