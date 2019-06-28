Климкин обнародовал ноты России и Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал ноты России и Украины по военнопленным украинским морякам на своей странице в Facebook.

Послание внешнеполитического ведомства России Климкин назвал «примитивной ловушкой». Украине было предложено предоставить письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения в предварительном и судебном следствии. Также Россия выразила готовность передать украинской стороне «на ответственное хранение» три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — при условии, что Киев даст гарантии их сохранности.

По словам министра, таким образом российские власти требуют признать, легитимность суда над украинскими моряками. Климкин подчеркнул, что Москва не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву и вместо этого «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, и заодно и опосредствованно признать оккупацию Крыма».

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Украинский лидер сообщил, что Климкин не считает нужным согласовывать с ним такие вопросы, и отметил, что о внешнеполитических шагах Киева он узнает из интернета.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Корабли украинского флота, как заявляет российская сторона, нарушили государственную границу РФ в Черном море и опасно маневрировали, не реагируя на требования властей. В итоге пограничники, применив оружие, задержали катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Президент России Владимир Путин, комментируя этот инцидент, заявил, что это заранее подготовленная провокация в интересах тогдашнего главы Украины Петра Порошенко, в то время готовившегося к президентским выборам, которые он в итоге проиграл.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!