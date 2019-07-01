Россия рассказала о судьбе задержанных украинских моряков

Россия сделала предложение по условиям освобождения задержанных украинских моряков, теперь решение вопроса за второй стороной. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает РИА Новости.

«Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», — заявил дипломат.

29 июня президент России Владимир Путина заявил, что вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года, будет решен спокойно в рабочем режиме. По его словам, Генштаб украинской армии подтвердил, что инцидент был провокацией, организованной бывшим украинским президентом Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.

28 июня сообщалось, что Россия и страны Запада якобы заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков и позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

27 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал ноту министерства иностранных дел России. В ней было предложено предоставить письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения в предварительном и судебном следствии. Также Россия выразила готовность передать украинской стороне «на ответственное хранение» три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — при условии, что Киев даст гарантии их сохранности. Министр выразил несогласие с нотой, однако позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломат не согласовывал ответ с ним.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину; аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва полагает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!