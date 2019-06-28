Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

Москва должна будет освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков в обмен на возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму. Этот план был согласован еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского, отмечает «Европейская правда».

Украинскому руководству намекали на такой сценарий еще во время правления президента Петра Порошенко, однако прямо о решении вернуть Россию в ПАСЕ украинскому руководству заявили лишь во время июньского визита Зеленского в Париж и Берлин. «Нам продают то, о чем они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») уже договорились с Россией», — заявил собеседник издания, информированный о ходе переговоров.

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Ранее 27 июня Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в ПАСЕ лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации. По словам украинского лидера, он сделал все, чтобы не допустить возвращения России в ассамблею.

Также Зеленский сообщил, что узнал о решении европейских лидеров вернуть Россию в ПАСЕ во время своего июньского визита во Францию и Германию.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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