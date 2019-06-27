Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации. Об этом он сказал в четверг, 27 июня, во время брифинга, прямую трансляцию которого вел УНИАН в Facebook.

По словам украинского лидера, он сделал все, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ. В частности, он упомянул свои поездки в Брюссель, Париж и Берлин, где у него «каждый день было по семь встреч». «И на каждой встрече я поднимал вопрос о возвращении России в ПАСЕ», — сказал Зеленский, отметив, что европейские партнеры в ответ говорили ему о невозможности повлиять на Парламентскую ассамблею.

Из этого Зеленский сделал вывод, что все его усилия были сделаны уже постфактум, а решение о возвращении России в организацию было принято до того, как он стал президентом. «Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось», — заключил он.

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26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

Еще до окончательного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ украинские политики прямо или с помощью намеков обвинили в этом Зеленского. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Зеленский допустил «российский реванш» в ПАСЕ своим непрофессионализмом и бездействием. Такую же точку зрения озвучили некоторые другие депутаты.

Экс-президент Украины Петр Порошено в свою очередь отмечал, что давление на Россию продолжалось на протяжении всех пяти лет его президентства. «Всего месяц прошел, а уже вчера ночью были отменены санкции ПАСЕ», — писал он.

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