Украина после восстановления прав России в ПАСЕ устроила демарш

Делегация Украины покинула сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления прав российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время обсуждения резолюции глава делегации из Киева, депутат Владимир Арьев заявил, что его страну обманули. По его утверждению, европейские партнеры обещали, что не восстановят Москву в правах, пока не будут выполнены все требования к ней. «История нас рассудит, история сама решит, как все будет развиваться», — сказал он.

Материалы по теме Россия вернулась в ПАСЕ Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу

Ранее ПАСЕ вернула делегации России все полномочия в полном объеме. В поддержку этого решения высказались 116 депутатов, против — 62. Еще 15 парламентариев воздержались. Во время заседания также рассматривались поправки к резолюции, внесенные со стороны Украины и Грузии. В частности, среди них было предложение исключить фразу о подтверждении полномочий делегации России. Данная поправка была отклонена.

О том, что Украина планирует приостановить свое членство в организации или выйти из нее, сообщалось 25 июня после того, как к резолюции о восстановлении прав России поступили поправки. Киев уже отозвал своего представителя в Совете Европы для консультаций. Глава украинского МИД заявил, что рассматривает отказ от наблюдательной миссии ПАСЕ на парламентских выборах.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!