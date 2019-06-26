Россию восстановили в ПАСЕ

Российская делегация снова принимает участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ей вернули полномочия в полном объеме, в том числе право голоса. Такое решение было принято во время голосования на пленарном заседании. Трансляция доступна на сайте Совета Европы.

За восстановления членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против — 62. Еще 15 парламентариев воздержались.

Во время заседания также были рассмотрены предложенные поправки к резолюции. В частности, было отклонено предложение от группы парламентариев исключить из документа фразу о подтверждении полномочий делегации России.

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В резолюции указано, что делегация должна сразу вернуться к сотрудничеству с мониторинговым, а также другими комитетами ассамблеи и начать конструктивный диалог о выполнении своих обязательств. В тексте также звучит призыв освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года и уплатить все причитающиеся взносы в бюджет Совета Европы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если права ее делегации не будут полноценными.

ПАСЕ лишила Россию права голоса в апреле 2014 года. Организация посчитала Москву причастной к развязывании боевых действий на юго-востоке Украины, а также не признала легитимность воссоединения РФ с Крымом.

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