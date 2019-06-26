Кремль заявил о недопустимости ущемления прав России в ПАСЕ

Ущемление делегации России в правах сделает невозможным ее участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 26 июня.

«Возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе», — подчеркнул он.

ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня, однако днем полномочия российской делегации оспорили представители Грузии и Украины.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал инициативу по ограничению полномочий РФ. По его словам, такое решение может поставить крест на понятии парламентаризма.

ПАСЕ лишила Россию права голоса в апреле 2014 года. Организация посчитала Москву причастной к развязывании боевых действий на юго-востоке Украины, а также не признала легитимность воссоединения РФ с Крымом.

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