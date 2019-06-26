ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Об этом в среду, 26 июня, сообщает ТАСС.

«Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ассамблеи. Эти полномочия были оспорены во вторник, 25 июня.

Этот процесс инициировали депутат из Грузии Нино Гогадзе и Украины Владимир Арьев. Первая обвинила Россию в оккупации Россией территорий Украины и Грузии и этнических чистках в Крыму, а второй пожаловался на присутствие в составе делегации депутатов из Крыма.

Ранее стало известно, что ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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