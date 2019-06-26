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Призыв к ПАСЕ вернуть России полномочия назвали провокацией

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Авторы доклада мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигают обязательных условий, их цель — спровоцировать российских представителей. Такое заявление сделал анонимный источник ТАСС в Совете Европы.

«В этом докладе нет условий или пунктов, обязательных к выполнению. Это только призывы. (...) Эти призывы были добавлены в доклад с тем, чтобы сыграть на эмоциях российской делегации. Авторы полагают, что делегация из РФ, в случае принятия этого доклада, не захочет продолжать работу в ПАСЕ», — приводит агентство его слова.

25 июня полномочия России оспорили представители Грузии и Украины. 26 июня ассамблея проголосует по вопросу ограничения полномочий российской делегации.

ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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Предыстория: ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России
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