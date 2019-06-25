Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Результаты опубликованы в Instagram-аккаунте канала.

Так, за возвращение российской делегации в ассамблею единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Члены делегаций еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов. Это Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина единогласно высказались против участия России в июньской сессии ПАСЕ. Не поддержали резолюцию некоторые члены польской, шведской и британской делегаций.

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Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения воздержались.

Ранее 25 июня глава молдавской делегации в ПАСЕ Андрей Нэстасе оправдался за голос в пользу возвращения России в организацию. По его словам, до последнего момента депутаты не знали, какой выбор сделать.

В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ассамблеи о восстановлении прав российской делегации, назвав его позором. Свой пост в Twitter-аккаунте политик сопроводила хештегами #Крым и #ВойнаНаВостокеУкраины.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила ее поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

Москву лишили основных полномочий в ассамблее, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий в Донбассе. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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