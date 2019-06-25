США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян

Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США. Об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор, передает «Европейская правда».

«Наша точка зрения заключается в том, что если россияне возвращаются (в Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПАСЕ — прим. Ленты.ру), то они не должны направлять, а Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Европейского Союза», — заявил дипломат.

По его словам, несмотря на то, что США не являются членом Совета Европы, они выступали против возвращения российской делегации в ПАСЕ и всегда четко выражали свою позицию.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Кроме того, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение России для участия в этой сессии носит исключительный характер.

Украинская делегация в знак протеста против этого решения покинула зал заседаний. По словам депутата Владимира Арьева, украинские парламентарии будут принимать участие в обсуждении только тех вопросов, которые связаны с лишением полномочий представителей России.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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