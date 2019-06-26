Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ

Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права ее делегации не будут полноценными. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы», — сказал Володин депутатам.

Парламентарии поддержали это предложение аплодисментами.

Ранее 26 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ущемление российской делегации в правах сделает невозможным ее участие в работе ПАСЕ.

В тот же день мониторинговый комитет ассамблеи рекомендовал подтвердить полномочия России в организации. Эти полномочия были оспорены представителями Грузии и Украины. Первые обвинили Россию в оккупации территорий двух стран и этнических чистках в Крыму, а вторые пожаловались на присутствие в составе делегации депутатов из Крыма.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии в исключительном порядке. За документ проголосовали 118 парламентариев из 23 государств, 62 человека выступили против, еще 10 воздержались.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и конфликта на юго-востоке Украины. В 2017-м Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса.

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