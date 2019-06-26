Названы главные противники возвращения России в ПАСЕ

Вопрос о возвращении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наиболее активно оспаривают делегации Великобритании и Украины. Об этом в эфире Первого канала заявил виде-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

«Сейчас обсуждается вопрос о полномочиях российской делегации. Он оспаривается, в основном, украинцами и британцами, которые, не стесняясь в выражениях, всячески клеймят Россию», — сказал политик.

По словам Толстого, многие члены ассамблеи выступили за восстановление полномочий российской делегации в полном объеме. Среди них депутаты от Сербии, Нидерландов, Финляндии и Германии. «Я очень надеюсь, что такое хрупкое большинство, созданное в основном нашими западноевропейскими партнерами, не будет разрушено истеричным меньшинством, которое представлено Британией, Украиной, балтийскими странами и так далее. Очень ждем, что будет взвешенное решение», — добавил он.

Ранее 26 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил, что Россия покинет ПАСЕ, если права ее делегации не будут полностью восстановлены. Депутаты поддержали это предложение аплодисментами.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии в исключительном порядке. За документ проголосовали 118 парламентариев из 23 государств, 62 человека выступили против, еще 10 воздержались. Позже мониторинговый комитет ассамблеи рекомендовал подтвердить полномочия России в организации. Эти полномочия были оспорены представителями Грузии и Украины.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и конфликта на юго-востоке Украины. В 2017-м Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса.

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