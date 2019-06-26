Украина проигнорировала голосование за нового генсека ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового генерального секретаря. Им стала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ее полномочия будут действовать до 2024 года. По словам экспертов, Пейчинович-Бурич умеренно относится к «российскому вопросу». На должность генсека организации претендовал также министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Отмечается, что украинская делегация не участвовала в голосовании, пишет «Европейская правда». Кроме того, заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий не получил достаточное количество голосов для избрания на пост вице-спикера ПАСЕ.

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26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Позднее делегации еще пяти стран в ПАСЕ (Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии) в знак поддержки украинской делегации направят в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации.

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