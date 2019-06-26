Еще четыре страны присоединились к бунту Украины в ПАСЕ против России

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Делегации пяти стран в ПАСЕ (Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии) в знак поддержки украинской делегации направят в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации. Об этом сообщает на своей странице в Facebook член украинской делегации Леонид Емец.

Страны приняли совместное заявление, в котором указали, что снятие санкций с России является недопустимым и угрожает существованию Парламентской ассамблеи. По их словам, они не могут доверять защиту своих прав Совету Европы, который «больше заинтересован в защите благосостояния агрессора, чем в защите жертв агрессии и репрессий».

«Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях», — подчеркивается в заявлении.

Украинская делегация покинула зал заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы после того, как было объявлено решение организации по России. Как отметил в Facebook ее глава Владимир Арьев, решение о дальнейшем членстве Украины в ПАСЕ будет принимать новый созыв Верховной Рады.

Ранее ПАСЕ вернула делегации России все полномочия в полном объеме. В поддержку этого решения высказались 116 депутатов, против — 62. Еще 10 парламентариев воздержались. Позже мониторинговый комитет ассамблеи рекомендовал подтвердить полномочия России в организации. Эти полномочия были оспорены представителями Грузии и Украины.

О том, что Украина планирует приостановить свое членство в организации или выйти из нее, сообщалось 25 июня после того, как к резолюции о восстановлении прав России поступили поправки. Киев уже отозвал своего представителя в Совете Европы для консультаций. Глава украинского МИД заявил, что рассматривает отказ от наблюдательной миссии ПАСЕ на парламентских выборах.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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