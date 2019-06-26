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Недовольным возвращением России в ПАСЕ указали на сроки

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Оспорить полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) оппоненты смогут не раньше 2020 года. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

По его словам, это следует из регламента ПАСЕ, в соответствии с которым «опротестовать полномочия возможно только при их подаче». Косачев отметил, что следующая сессия, подходящая для этого, будет только в январе.

Глава комитета также считает, что теперь у российской делегации есть две дополнительные и важные задачи. Первая — «добиться удаления из регламента ПАСЕ любых возможностей ограничить права национальных делегаций по политическим мотивам». Второй же Косачев назвал необходимость четко прописать в уставе Совета Европы и регламенте ПАСЕ принцип равного участия всех стран и невозможность ограничить его по решению одной из структур.

Агентство отмечает, что ранее автор доклада по полномочиям российской делегации Роджер Гейл заявил, что представители Великобритании планируют опротестовать решение о восстановлении России в ПАСЕ в октябре 2019 года.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Глава российской делегации в организации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь отметил, что решение ПАСЕ разорвало «санкционную цепь» вокруг Москвы.

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