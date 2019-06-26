Россия заплатит ПАСЕ

Москва будет возвращать долг перед Советом Европы, сообщил «Интерфаксу» заместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) Сергей Кисляк.

По его словам, деньги будут переводиться траншами, их объем определит министерство финансов.

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Сенатор Владимир Джабаров также сообщил агентству, что Россия выплатит свой взнос в бюджет Совета Европы после подтверждения полномочий в ПАСЕ.

26 июня ассамблея восстановила членство России в организации. За это решение проголосовали 116 депутатов, против высказались 62, еще 15 парламентариев воздержались. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш, передает «Европейская правда».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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