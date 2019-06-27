Депутат Госдумы угрожал в ПАСЕ фразой «Я — Рамзан Кадыров!»

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), угрожал делегату от Литвы Эмануэлису Зингерису из-за его критики в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в Facebook сообщил глава украинской делегации в организации Владимир Арьев.

Он выразил поддержку Зингерису от имени всей своей делегации. «Всех, кто продвигал безусловное возвращение россиян в ПАСЕ, хочу спросить — ну как, все в порядке? Права парламентариев быть услышанными сохранены? Теперь услышали? А это только начало», — пишет депутат.

Информацию о конфликте Саралиева с Зингерисом еще до публикации Арьева подтвердила помощница российского депутата Илона Димаева. Она сообщила в Facebook, что литовский парламентарий «откровенно лил грязь» на Россию и на Чечню, а также предложил судить Кадырова в Гааге из-за случаев ущемления в республике прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, после доклада Зингериса Саралиев подошел к нему и сказал следующее: «Я — Рамзан Кадыров! Я приехал сюда, чтобы остановить ваше лицемерие! Никогда вам не будет позволено беспрепятственно лгать и вам ответят на каждый необоснованный выпад в сторону России!»

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По словам Димаевой, после этого литовский депутат «притих, стушевался, попытался оправдаться», признался в работе с израильской разведкой и пожаловался президиуму ПАСЕ на угрозы со стороны Саралиева. Тот заявил, что россияне находятся в ассамблее для того, чтобы «отражать любые атаки на нашу страну, отстаивать свои позиции и путем полноценных дискуссий приходить к истине, добиваться справедливости».

26 июня ПАСЕ восстановила членство России в организации, которое было прервано в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Решение вызвало протест со стороны делегации Украины, которая устроила демарш. Первоначально сообщалось, что этот шаг также поддержали делегации Грузии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако затем в грузинской и литовской делегациях заявили о продолжении своей работы в ПАСЕ, а словацкая делегация объявила, что на возвращение России в ассамблею негативно отреагировал только один ее представитель, который вдобавок злоупотребил своими полномочиями и подписался под заявлением с критикой в адрес Совета Европы.

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