Депутат Госдумы объяснился за клич «Я — Рамзан Кадыров!» в ПАСЕ

Депутат Госдумы, член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Шамсаил Саралиев заявил «360», что никому не угрожал в ходе сессии организации, а главу Чечни Рамзана Кадырова упомянул не грубо.

«Никаких угроз, никаких грубых тональностей. Видимо, это его напугало. Если он воспринял ту мою фразу как угрозу, представляете, что с ним будет, если я ему скажу, что я — Россия?» — прокомментировал Саралиев свой конфликт с делегатом от Литвы Эмануэлисом Зингерисом, которому он ответил фразой «Я — Рамзан Кадыров!»

Депутата поддержал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. «Оскорбления в адрес своего лидера, руководителя республики стороннику и ближайшему товарищу [терпеть] было бы негоже», — сказал чиновник в беседе с «360».

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О конфликте Саралиева с Зингерисом 27 июня сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, также о нем рассказала помощница российского парламентария Илона Димаева. Она сообщила, что литовский парламентарий «откровенно лил грязь» на Россию и на Чечню, а также предложил судить Кадырова в Гааге из-за случаев ущемления в республике прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, после доклада Зингериса Саралиев подошел к нему и сказал следующее: «Я — Рамзан Кадыров! Я приехал сюда, чтобы остановить ваше лицемерие! Никогда вам не будет позволено беспрепятственно лгать, и вам ответят на каждый необоснованный выпад в сторону России!» После этого делегат от Литвы, как утверждает Димаева, унялся.

26 июня ПАСЕ восстановила членство России в организации, которое было прервано в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Решение вызвало протест со стороны делегации Украины, которая устроила демарш. Первоначально сообщалось, что этот шаг также поддержали делегации Грузии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако затем в грузинской и литовской делегациях заявили о продолжении своей работы в ПАСЕ, а словацкая делегация объявила, что на возвращение России в ассамблею негативно отреагировал только один ее представитель, который вдобавок злоупотребил своими полномочиями и подписался под заявлением с критикой в адрес Совета Европы.

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