В эстонском правительстве поспорили о демарше в ПАСЕ против России

В правительстве Эстонии возникли разногласия относительно возможного выхода национальной делегации из Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ERR.

Премьер-министр страны Юри Ратас, представляющий Центристскую партию, заявил, что правительство Эстонии не поддерживает идею выхода из ПАСЕ из-за восстановления в ней прав российской делегации. По его мнению, более эффективным будет поиск единомышленников в организации для противодействия влиянию России. Сам факт возвращения России он назвал разочаровывающим, при этом признав, что он не был неожиданным.

Позицию главы правительства разделяют не все его министры. Так, представитель Консервативной народной партии (EKRE) и глава МВД Март Хельме заявил, что правительство должно перестать тратить деньги эстонских налогоплательщиков на выплату взносов в организацию, полноправным членом которой является Россия. Он признал, что эту позицию разделяют не все в правительстве, но подчеркнул, что его партия выступает за то, чтобы Эстония отказалась от принципа «бизнес есть бизнес». «Кто-то должен начать первым», — сказал он.

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26 июня ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах. В ответ на это украинская делегация покинула зал заседаний. Кроме того, как сообщали украинские делегаты, к их демаршу присоединились делегации еще шести стран — Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии. Они подписали совместный документ, в котором осудили восстановление прав российской делегации.

Позже стало известно, что от имени Словакии документ был подписан оппозиционным депутатом, который злоупотребил своими полномочиями и не согласовал свои действия с остальными членами делегации. За действия, которые противоречат позиции его страны, он, вероятно, будет исключен из состава делегации.

Кроме того, представители делегаций Грузии и Литвы позже заявили, что их страны пока не намерены прекращать свое членство в организации и продолжат работу на действующей сессии ПАСЕ.

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