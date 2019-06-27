ПАСЕ обвинили в защите агрессора из-за возвращения России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сообщили, что организация подала России «неверный сигнал», приняв решение о возвращении ей полномочий. Соответствующее заявление опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

По мнению представителей стран, восстановление прав России в ПАСЕ без удовлетворения предъявленных к ней требований противоречит ценностям Совета Европы. Отмечается, что организация подала неверный сигнал стране, которая якобы прибегала к вооруженной агрессии, не соблюдает права человека в отношении собственных граждан, пытается расшатывать демократию на территории Европы, а также причастна к отравлению людей.

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Делегаты семи стран обратили внимание, что Совет Европы теряет доверие людей, поскольку защищает благополучие агрессора, а не жертв агрессии и репрессий. Они пожелали новому генсеку Совета Европы — представительнице Хорватии Марии Пейчинович-Бурич — найти способ решить возникший кризис.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Делегации Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии также направят в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации.

Глава российской делегации в организации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь отметил, что решение ПАСЕ разорвало «санкционную цепь» вокруг Москвы.

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