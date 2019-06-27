Словакия опровергла негативное отношение к возвращению России в ПАСЕ

Большинство членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ поддержали возвращение России в организацию. Об этом говорится в заявлении словацкой делегации, передает РИА Новости.

Отмечается, что против возвращения российской делегации проголосовал только один представитель Словакии — член оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик. Он злоупотребил своими полномочиями и подписался под заявлением с критикой Совета Европы за нарушение основных принципов и потерю доверия, отметила словацкая сторона.

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По словам представителей, протест против России «находится в прямом противоречии с тем, какую позицию Словакия занимает». Там также добавили, что депутаты обсудят возможность исключить Полячика из членов постоянной делегации страны в ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины высказались против восстановления прав России в ПАСЕ. По мнению стран, это противоречит ценностям Совета Европы.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

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