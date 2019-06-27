Делегация Украины рассказала о планах после приостановки участия в ПАСЕ

Украинские депутаты остаются на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для общения с коллегами из дружественных делегаций, но не участвуют в деятельности организации. Об этом рассказал журналистам представитель Киева, депутат Георгий Логвинский, передает «Интерфакс».

«Мне бы очень хотелось представить позицию Украины в важных докладах, которые касаются Украины. Но, к сожалению, у нас есть четкое решение. Иногда приходится наступать себе на ногу», — сказал он.

По словам Логвинского, о планах по участию Киева в работе ПАСЕ можно будет говорить только после консультаций с парламентом.

В настоящее время на Украине проходит избирательная кампания по досрочным парламентским выборам. Новый состав Верховной Рады изберут 21 июля.

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Ранее в партии президента Украины Владимира Зеленского заявили, что считают нецелесообразным полностью выйти из организации.

26 июня ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах. В ответ на это украинская делегация покинула зал заседаний, к ней присоединились делегации Литвы, Эстонии и Грузии, а также часть представителей Польши и один депутат из Словакии. В знак поддержки они направили в свои парламенты запрос о дальнейшем участии в деятельности организации.

Днем ранее на Украине уже заявляли, что намерены приостановить свое участие в ПАСЕ. Киев отозвал своего представителя в Совете Европы для консультаций, отказался от наблюдателей на парламентских выборах.

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