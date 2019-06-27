В команде Зеленского оценили возможность выхода Украины из ПАСЕ

Председатель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не должна покидать организацию. Об этом он сообщил в интервью «Украинскому радио».

По мнению политика, сейчас выходить из ПАСЕ нецелесообразно, поскольку новый состав Верховной Рады, который будет сформирован на досрочных выборах 21 июля, должен иметь возможность представлять страну на международной арене.

«Развернуться и уйти — это неконструктивно. Этому решению, которое мы теперь имеем (возвращению российской делегации в ПАСЕ — прим. «Ленты.ру»), предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины. Но все меняется, и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события», — сказал Разумков.

Ранее в июне ПАСЕ избрала нового генерального секретаря. Им стала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Украинская делегация проигнорировала голосование в знак протеста против возвращения полномочий депутатам от России.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Делегации еще пяти стран в ПАСЕ (Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) в знак поддержки украинских депутатов пообещали направить в свои парламенты и правительства запрос о дальнейшем участии в организации.

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