Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации. Об этом их представители сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По информации представителя Литвы Эгидиуса Варейкиса, делегация его страны будет участвовать в заседаниях в ближайшие два дня. То же самое сообщила грузинский депутат София Кацарава. Она уточнила, что у Тбилиси пока нет намерений замораживать свое участие в ПАСЕ, как и у других стран, выступивших против возвращения России.

«Предпоследний абзац нашего заявления это объясняет», — указала Кацарава. Речь идет о заявленных в документе планах обсудить план действий делегаций в ПАСЕ со своими парламентами и правительствами.

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26 июня ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах. В ответ на это украинская делегация покинула зал заседаний, к ней присоединились делегации Литвы, Эстонии и Грузии, а также часть представителей Польши и один депутат из Словакии. В знак поддержки они составили совместное заявление с критикой Совета Европы.

Позже представители Словакии заявили, что оппозиционный депутат, поддержавший Украину, злоупотребил полномочиями, когда подписался под документом. За это его, вероятно, исключат из состава делегации. Парламентарии отметили, что протест против России «находится в прямом противоречии с тем, какую позицию Словакия занимает».

Делегация Украины временно прекратила свое участие в работе ПАСЕ. Часть депутатов осталась на площадке с целью сохранения контактов с коллегами.

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