Путин рассказал о решении вопроса освобождения украинских моряков

Вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года, будет решен спокойно в рабочем режиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке, передает «Интерфакс».

По его словам, Генштаб украинской армии подтвердил, что инцидент был провокацией, организованной бывшим украинским президентом Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы. «Ну, это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие», — сказал Путин.

Он также отметил, что у российской стороны есть вопросы по некоторым людям, задержанным на Украине.

«Они [моряки] исполняли просто приказ, и все, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон», — добавил Путин.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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