Трамп вспомнил об украинских моряках на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке поднимал тему освобождения украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Путин дал американскому президенту все необходимые разъяснения по этой теме. Также Песков отметил конструктивный подход президента Трампа в вопросе желания «выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве» России и США.

Кроме того, во время переговоров российская сторона выразила готовность начать переговоры по теме безопасности, разоружения и контроля над вооружением. «В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа, которые прошли 28 июня. По его словам, лидеры двух стран обсудили объем торгового взаимодействия между Россией и США, выполнение минских соглашений, а также ситуацию в Иране, Сирии и Венесуэле. Встреча длилась около полутора часов.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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