Переговоры Путина и Трампа закончились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились. Об этом передает Reuters.

Беседа продолжалась около полутора часов. Сообщается, что лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы. В Белом доме подчеркнули, что улучшение отношений между государствами в интересах всего мира.

Bloomberg сообщает, что во время обсуждения темы контроля вооружений американский президент указал на необходимость включения в эти переговоры Китая.

Перед ее началом Дональд Трамп с улыбкой попросил Путина воздержаться от вмешательства в американские выборы.

Ранее в июне сообщалось, что лидеры государств кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!