Путин и Трамп обменялись парой фраз перед саммитом G20

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в японской Осаке, передает РИА Новости.

Главы государств обменялись несколькими фразами. Позднее в пятницу, 28 июня, у Путина и Трампа запланирована отдельная беседа.

Американский и российский лидеры вместе подошли к подиуму для фотографирования. Перед тем как разойтись по своим местам, Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

О планах главы США встретиться с Путиным стало известно 12 июня.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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