Трамп встретится с Путиным

Президент России Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом на G20, передает ТАСС.

Информацию подтвердили в Белом доме. Отмечается, что полноформатного саммита Путина и Трампа не будет, главы государств планируют провести обычную для такого рода совещаний встречу.

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию на Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке, а также контроль над вооружениями, заявили в администрации Трампа.

Дата встречи пока неизвестна. Официальная повестка общения российского и американского лидеров прорабатывается.

О планах главы Трампа встретиться с Путиным стало известно 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от Вашингтона подтверждения планов встречи, однако в случае необходимости переговоры могут быть подготовлены очень быстро.

Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 30 ноября — 1 декабря 2018 года. Однако Трамп отменил переговоры, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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