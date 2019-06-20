Трамп подтвердил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Главы государств встретятся на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет 28-29 июня в Японии. Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией.

Американский лидер добавил, что хочет улучшить взаимодействие с Китаем. В рамках саммита Трамп запланировал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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О планах Трампа встретиться с Путиным стало известно 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от Вашингтона подтверждения планов встречи, однако в случае необходимости переговоры могут быть подготовлены очень быстро.

Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 31 ноября — 1 декабря 2018 года. Однако Трамп отменил переговоры, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

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