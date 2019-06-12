Трамп подтвердил скорую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке (Япония). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское телевидение.

Также Трамп добавил, что намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Саммит запланирован на 28-29 июня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что Кремль пока не получал от Вашингтона подтверждения планов встречи. «Американцы не инициировали подготовку к встрече Путина и Трампа, она не ведется», — приводит его слова РИА Новости

Ранее в среду, 12 июня, замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал, что США не направляли России четких сигналов о встрече лидеров двух стран на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

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