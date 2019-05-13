Трамп захотел встретиться с Путиным

США запросили у России переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.

Собеседник издания отметил, что вероятность проведения переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина оценивается как высокая. Встреча может состояться на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне. Сейчас Вашингтон ждет ответ Москвы по этому запросу.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи. «Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность открывает», — сказал Рябков.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 13-14 мая. Он намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным в Сочи. По словам Помпео, ему поручено обсудить с российской стороной области, в которых Москва и Вашингтон могут найти общие интересы.