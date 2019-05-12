Раскрыта тема визита Помпео в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Россию намерен обсудить вопросы, по которым страны могли бы сотрудничать. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNBC.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп поручил ему обсудить с российской стороной широкий круг вопросов. Есть много областей, в которых Москва и Вашингтон могут найти общие интересы. При этом на некоторые вещи у двух стран разные взгляды, и США будут защищать свои интересы, заявил госсекретарь.

Помпео добавил, что сотрудничал с Россией в области борьбы с терроризмом, когда работал директором ЦРУ, и это взаимодействие помогало спасать жизни американцев и россиян.

На вопрос, по каким именно направлениям США и Россия могли бы работать совместно, Помпео назвал Сирию и Афганистан. Госсекретарь добавил, что у него состоялся «хороший диалог» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по Венесуэле, и во время своей поездки в Россию он также намерен обсудить ситуацию в латиноамериканской стране.

Ранее сообщалось, что визит Помпео состоится 13-14 мая.

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