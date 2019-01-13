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Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным

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Подробности беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не стали достоянием общественности, так как американский лидер скрыл их и от членов своей администрации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.

О том, поступал ли американский лидер таким же образом во время всех встреч с Путиным, не известно. Отмечается, что детальные записи о содержании переговоров не были найдены даже в секретных материалах Белого дома.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Дональда Трампа. В ходе нее выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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