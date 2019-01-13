В США решили провести слушания по встречам Путина и Трампа

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам проведет слушания по встречам американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

По его словам, каждый раз Трамп встречается с Путиным, а стране ничего не говорят. Политик отметил, что комитет намерен узнать всю правду.

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«Мы проведем слушания о тайнах вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и о том, как эти они влияют на нашу национальную безопасность», — добавил Энгель.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что подробности беседы Дональда Трампа с Владимиром Путиным не стали достоянием общественности, так как американский лидер скрыл их и от членов своей администрации. По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.

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